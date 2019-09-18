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الحصول على قيلولة أثناء النهار تحميك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:30 ص
الحصول على قيلولة أثناء النهار تحميك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية القيلولة
كتب بيتر إبراهيم

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ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجرى باحثون من مستشفى جامعة لوزان بسويسرا مؤخرًا دراسة نشرت في مجلة القلب لاستكشاف العلاقة بين القيلولة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قاموا بفحص 3462 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 35 و75 عامًا وأبلغوا عن معلومات حول القيلولة، بما فى ذلك المدة الزمنية وعدد مرات الراحة.

وبعد تحليل النتائج، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين حصلوا على قيلولة مرة أو مرتين أسبوعيًا لمدة خمس دقائق إلى ساعة كانوا أقل عرضة بنسبة 48٪ لأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور قلبى، مقارنة بأولئك الذين لم يناموا على الإطلاق.

وقال الباحثون: "قد يؤدى تأثير تقليل الإجهاد الناتج عن قيلولة فى اليوم إلى مواجهة تأثير أمراض القلب والأوعية الدموية".

وليست هذه هى المرة الأولى التى يجد فيها الباحثون علاقة بين القيلولة والصحة، حيث قال علماء من مستشفى باليونان أن النوم فى منتصف النهار يخفض مستويات ضغط الدم بقدر تغير أنماط الحياة الأخرى.

وكشفوا أنه لكل ساعة قيلولة فى فترة ما بعد الظهر، انخفض متوسط ​​ضغط الدم الانقباضى لمدة 24 ساعة بنسبة 3 ملم زئبق.

 


القيلولة

فوائد القيلولة

قيلولة

امراض القلب

الاوعية الدموية

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