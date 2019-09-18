الجيش: مقتل قائد إحدى ميليشيات الهوتو الرواندية فى شرق الكونغو

رويترز

قال جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء إن قواته قتلت سيلفستر موداكومورا، قائد إحدى ميليشيات الهوتو الرواندية، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال ريتشارد كاسونجا المتحدث باسم الجيش إن موداكومورا، الذى كان قائدا لما يُعرف بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا على مدى سنوات، قُتل الليلة الماضية فى منطقة روتشورو بشرق الكونجو.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق موداكومورا عام 2012 بزعم ارتكابه هجمات ضد مدنيين وأعمال قتل واغتصاب وتعذيب فى شرق الكونغو حيث يعمل أعضاء الميليشيا التى يقودها منذ الإبادة الجماعية فى رواندا المجاورة عام 1994.

وكان موداكومورا نائبا لقائد الحرس الرئاسى الرواندى إبان الإبادة الجماعية قبل أن يهرب إلى الكونغو بصحبة مسؤولى أمن كبار آخرين.