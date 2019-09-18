الجنايات تنظر غدا استئناف النيابة علي إخلاء سبيل 4 متهمين بجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي - إيهاب المهندس

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا برئاسة المستشار شعبان الشامي، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، علي قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل 6 متهمين ، بتدابير إحترازية احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المتهمون الصادر بحقهم القرار من محكمة جنايات القاهرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، كل من : أحمد عبد الفتاح، عمر ابراهيم، محمود عشري، أحمد سعيد.

جهت النيابة للمتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.