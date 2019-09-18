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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماعا عن التغطية الصحية الشاملة بنيويورك

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:14 م
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماعا عن التغطية الصحية الشاملة بنيويورك منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة، خلال اجتماعها المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، يوم 23 من سبتمبر الجارى.

ويعقد الاجتماع تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة التحرك معاً لبناء عالم أكثر صحة"، بحضور رؤساء الدول، والقادة السياسيين، والصحيين وراسمى السياسات والنماذج المشرفة فى التغطية الصحية الشاملة للدعوة إلى تحقيق تمتع الجميع بالصحة.

وقالت المنظمة، إن التغطية الصحية الشاملة تعنى إتاحة الرعاية الصحية لجميع من يحتاجون إليها فى أى وقت وفى أى مكان يحتاجون إليها، دون تكبد مشاق مالية، ومع وجود أساس قوي للرعاية الصحية الأولية، تتربع التغطية الصحية الشاملة على رأس أولويات منظمة الصحة العالمية، وتعمل المنظمة مع الدول الأعضاء، والشركاء والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لمساعدة البلدان على تسريع وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة فى جميع أنحاء العالم.

يهدف الاجتماع إلى الحصول على التزامات مالية وسياسية من البلدان والحفاظ على الاستثمارات الصحية، وسيركز على تسريع وتيرة التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ومنها القوة العاملة الصحية الماهرة، والحماية من المخاطر المالية، وإتاحة الأدوية واللقاحات المأمونة والجيدة والفعالة بتكلفة ميسورة، وسينتج عن الاجتماع إعلان سياسي عن التغطية الصحية الشاملة بعد التفاوض عليه بين الدول الأعضاء واعتماده من رؤساء الدول.

اجتماع رفيع المستوى بنيويورك
اجتماع رفيع المستوى بنيويورك

وقد تم توجية الدعوة إلى الاجتماع في ديسمبر 2017 ،عندما أصدرت الأمم المتحدة قرارا بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية، تناول صحة أكثر الفئات ضعفا لتحقيق هدف اتساع المجتمع للجميع، وسيُنظم الاجتماع بتوجيه من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى إطار من التشاور الوثيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إنه تم اختيار كاها إمنادزه، الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة و فيتافاس سريفيهوك، الممثل الدائم لتايلاند لدى الأمم المتحدة، ليتوليا مهمة تيسير الاجتماع معا، وسيؤديان دورا حاسما فى الأعمال التحضيرية للاجتماع، وسيرأسان جلسات رئيسية فى المناقشات والمفاوضات.


الجمعية العامة للامم المتحدة

منظمة الصحة العالمية

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التغطية الصحية الشاملة

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