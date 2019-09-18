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التنمية المحلية: زيارات ميدانية بالمحافظات لدعم مشروع الاستجابة للقضية السكانية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:05 ص
التنمية المحلية: زيارات ميدانية بالمحافظات لدعم مشروع الاستجابة للقضية السكانية وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة التنمية المحلية، إجراء مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية، الذى أطلقته بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، زيارة اليوم الأربعاء إلى محافظة القليوبية فى اطار متابعة تنفيذ المشروع فى 5 محافظات كمرحلة أولى وذلك لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية ومناقشة الهيكل التنظيم للوحدات على مستوى كل محافظة .
 
وأكد وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن المشروع ينفذ فى محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والقليوبية ويهدف إلى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية من خلال منهج متكامل تشارك فيه كافة الجهات المعنية بالدولة مشيراً الى أن المشروع قام بزيارات لمحافظتى قنا والمنيا ويستكمل الأسبوع القادم زيارة محافظتى سوهاج وأسيوط .
 
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الزيارت تستهدف تقديم الدعم الكامل لوحدات المشروع بالمحافظات ومناقشه الهيكل التنظيمى لها للوصول إلى فهم واضح وتوافق حول المهام المتوقعة وآليات التنسيق والتنفيذ والاجتماعات الدورية لمجموعة العمل وآليات الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
 
وأضاف الوزير أن فريق عمل المشروع المركزى بالوزارة يقوم خلال زيارته للمحافظات بالإشراف على عملية اختيار الشباب المشارك فى المجلس الاقليمى للسكان فى المحافظات، ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب فى كل محافظة وبناء قدرات فرق العمل بالوحدات الفرعية وإعداد مؤشرات قياس الأداء وعمل خطة متابعة لأنشطة المشروع واعداد التقارير وتحديد الإمكانيات المعلوماتية وعمل لقاءات مع فريق عمل الرصد الميدانى للتعرف على احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق اهداف المشروع.
 

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