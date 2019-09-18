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التموين تقرر إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات اعتبارا من الغد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:02 م
التموين تقرر إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات اعتبارا من الغد وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات  للمستبعدين مِن بطاقات التموبن إعتبارا من غدا الخميس  19 سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل وذلك من خلال الموقع الإليكترونى  "https://www.tamwin.com.eg، وذلك للمستبعدين من البطاقات وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية وسيتم فحص التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم سيتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

يأتى ذلك فى لفتة إنسانية للوزارة وذلك لمن تخلفوا عن تقديم التظلمات فى الفترة المقررة .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرت على مدار شهرين استقبال التظلمات مِن أصحاب البطاقات المحذوفين من منظومة الدعم وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية وتم إغلاق باب تلقى التظلمات نهاية الشهر الماضى حتى تم إعادة فتح التظلمات اعتبارا مِن غدا الخميس وحتى نهاية أكتوبر المقبل.


التموين

التظلمات للمستبعدين من البطاقات

تظلمات اصحاب البطاقات

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