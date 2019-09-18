التعليم 15 ألف جنيه مصروفات رياض الأطفال بالمدارس الدولية الحكومية

كتب محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رفع المصروفات الدراسية برياض الأطفالkg1 بالمدارس الدولية الحكومية إلى 15 ألف جنيه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019/2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية.

والمدارس الجديدة هى: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة"، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر "زهراء مدينة نصر"، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة "دمياط الجديدة"، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين"، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية "ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة".

وأعلنت الوزارة التقدم لمرحلة رياض الأطفال خلال الفترة الماضية وتم إجراء مقابلات الأطفال المتقدمين وايضا اختيار وإعلان قائمة الطلبة المقبولين.