التعليم: كتاب كونكت بلس بمثابة منهج المستوى الرفيع ولا تضاف درجته للمجموع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتاب كونكت بلس لطلاب النظام الجديد فى الصفوف الأولى بمدارس اللغات عربى ولغات بمثابة كتاب المستوى الرفيع ومادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع وعلى المدارس التى تقرر تدريس مستوى رفيع أن تلتزم بالكتاب المعتمد من الوزارة والمتوفق مع النظام الجديد للتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعتبار كتاب كونكت المقرر الرئيسى لجميع المدارس فئات المدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسمية ورسمى لغات وعربى خاصة ولغات خاصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يأتى ذلك بعد اعتماد منهج كونكت لتلاميذ رياض الأطفال واعتماده فى النظام الجديد للتعليم والذى تم تطبيقه منذ العام الدراسى الماضى وتم تعميم المنهج كبديل للغة الإنجليزية وإلغاء أى مناهج أخرى للغة منها كتاب المستوى الرفيع.