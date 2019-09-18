التعليم العالى: تعيين قيادات جامعية جديدة ببعض الجامعات المصرية

كتب وائل ربيعى وأسامة عبد الحميد

أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارات جمهورية بتعيين روساء ونواب رؤساء جدد لبعض الجامعات، إضافة إلى تعيين 3 عمداء جدد.

وأشار بيان الوزارة اليوم أن القرارات الجمهورية شملت تعيين كل من الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار - رئيساً لجامعة مطروح، والدكتور أحمد جابر شديد إبراهيم- رئيساً لجامعة الفيوم، والدكتور شريف محمد على أحمد – نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولى- نائباً لرئيس جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى السيد محفوظ بدران- عميدًا لكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور عماد محمد أحمد إبراهيم- عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق، والدكتور أيمن حافظ محمد عامر- عميداً لكلية الزراعة جامعة المنوفية.







