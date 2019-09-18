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التعليم العالى: تعيين قيادات جامعية جديدة ببعض الجامعات المصرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:02 م
التعليم العالى: تعيين قيادات جامعية جديدة ببعض الجامعات المصرية وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى وأسامة عبد الحميد

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أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارات جمهورية بتعيين روساء ونواب رؤساء جدد لبعض الجامعات، إضافة إلى تعيين 3 عمداء جدد.

وأشار بيان الوزارة اليوم أن القرارات الجمهورية شملت تعيين كل من الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار -  رئيساً لجامعة مطروح، والدكتور أحمد جابر شديد إبراهيم- رئيساً لجامعة الفيوم، والدكتور شريف محمد على أحمد – نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولى- نائباً لرئيس جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى السيد محفوظ بدران- عميدًا لكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور عماد محمد أحمد إبراهيم- عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق، والدكتور أيمن حافظ محمد عامر- عميداً لكلية الزراعة جامعة المنوفية.



 


التعليم العالى

قيادات جامعية

الجامعات المصرية

عمداء كليات

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