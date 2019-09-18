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التعليم: إعفاء معلمى القوافل من رسوم تجديد الاعتماد بالأكاديمية المهنية للمعلمين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:48 م
التعليم: إعفاء معلمى القوافل من رسوم تجديد الاعتماد بالأكاديمية المهنية للمعلمين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  حفل تكريم لمعلمي القوافل التعليمية المجانية على مستوى الجمهورية،  بالمقر الرئيسى للأكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر.
 
وحضر الحفل الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وراندا حسن مدير إدارة برلمان الطلائع والتنشئة الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، وسعاد حافظ مسئول ملف القوافل التعليمية بالشباب والرياضة.
 
ووجه الدكتور محمد عمر، الشكر  لمعلمى القوافل التعليمية، مشيدًا بتفانيهم فى العمل وتحملهم مشقة السفر ليعلموا أبناءنا الطلاب كل ما يحتاجون لاستكمال مناهجهم التعليمية قبيل موعد الامتحان.
 
وأشار عمر إلى أن فكرة القوافل التعليمية فكرة تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف توصيل المعلومات التعليمية الصحيحة ومساندة أولياء الأمور للتغلب على الدروس الخصوصية لأن أبنائنا الطلاب هم الاستثمار الحقيقي لمصر، مضيفًا أن الوزارة الآن تعمل على تدريب الكوادر المصرية التي تعتمد عليها الدولة بالمستقبل.
 
وطالب نائب الوزير لشئون المعلمين باستدامة مشروع القوافل التعليمية وعمل خطة اقتصادية له لجعله أكثر مؤسسية ليصبح أكثر انتشارًا ويصل لكل طلاب مصر ليحقق الاستفادة الكاملة منه.
 
ووجه الدكتور محمد عمر، بإعفاء معلمي القوافل التعليمية من رسوم تجديد الاعتماد بالأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك للمعلمين الراغبين في تجديد الاعتماد والراغبين فى الحصول على الاعتماد كمدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشرط عدم المساس بشروط الاعتماد واجتياز الامتحان للحصول على شهادة الاعتماد وذلك من أجل المساهمة في التنمية المهنية للمعلمين وتحفيزهم للاستمرار بالقوافل التعليمية.
 
وقالت راندا حسن، مدير إدارة برلمان الطلائع والتنشئة الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على مشروع القوافل التعليمية المجانية كما أنها شاركت أيضًا وزارة الأوقاف للاهتمام بالجانب الديني واستعادة الأخلاق وبناء الإنسان على أسس صحيحة وفكر متحضر، مشيرة إلى أن القوافل التعليمية قد نجحت وحققت الأهداف المرجوة منها لأبنائنا الطلاب.
 
 جدير بالذكر أن القوافل التعليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهدف منها مواجهة الدروس الخصوصية بالتجوال بين جميع المحافظات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، حيث تهدف برامج القوافل التعليمية إلي تدريب طلاب الشهادات العامة على المناهج الدراسية، واطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسي وأساليب الامتحانات.

 


التربية والتعليم

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الاكاديمية المهنية للمعلمين

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