البيئة: جمع 48780 طن مخلفات زراعية بالمحافظات ضمن حملات التصدى لتلوث الهواء

كتبت آية دعبس

واصلت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، جهودها للسيطرة على مصادر تلوث الهواء خاصة خلال فترة موسم السحابة السوداء، فقد تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2263 منشأة صناعية، حتى تاريخه تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 496 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وبلغ إجمالى المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة ما يقرب من 48780 طن حتى تاريخه من خلال مواقع التجميع التي تم العمل بها حتى الآن والبالغ عددها 360 موقع، كما تم تحرير 42 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

ونفذت الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 10655 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 2262 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وانطلاقاً من دور وزارة البيئة التوعوى نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 938 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزى، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

تتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.