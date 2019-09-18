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الاتحاد الأوروبى: بريطانيا تتجه نحو "بريكست" دون اتفاق

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:33 م
الاتحاد الأوروبى: بريطانيا تتجه نحو "بريكست" دون اتفاق بريكست
رويترز

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وجه الاتحاد الأوروبى تحذيرا شديدا اليوم الأربعاء من أن بريطانيا تتجه إلى الخروج من التكتل دون اتفاق، مع قصور الأفكار التى تطرحها لندن بخصوص استبدال الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية قبل 6 أسابيع فقط من موعد الخروج.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مخاطبا نواب الاتحاد الأوروبى فى ستراسبورج، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أبلغه يوم الاثنين بأن لندن لا تزال ترغب فى إبرام اتفاق لكنها ستغادر التكتل باتفاق أو بدونه يوم 31 أكتوبر.

وأضاف "الوقت المتبقى قصير جدا... خطر الخروج دون اتفاق واقعى جدا".

وسيلتقى قادة الاتحاد الأوروبي فى قمة حاسمة فى بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لخروج بريطانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الانفصال.

وفى أسوأ سيناريو محتمل بحسب خطط الطوارئ التى وضعتها الحكومة البريطانية، قد يؤدى الخروج دون اتفاق إلى حدوث اضطراب فى حركة التجارة وإمدادات الدواء والأطعمة الطازجة.

وقال يونكر إن على لندن تقديم اقتراحات واقعية لتحل محل الترتيب الخاص بأيرلندا فى اتفاق انفصال بريطانيا عن التكتل الذى اتفقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى مع قادة الاتحاد لكن البرلمان البريطانى رفضه.

 

 

 


بريكست

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

البرلمان الأوروبى

بوريس جونسون

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