سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:43 ص
الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء مشروع جنة للإسكان الفاخر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الإسكان، طرح مرحلة جديدة من مشروعى،"JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

 

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل وسداد مقدمات الحجز اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنه من المقرر أن يتم تسجيل البيانات والحجز من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، موزعة بالمدن التالية (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا).

 


وزاره الاسكان

مشروع سكن مصر

مشروع جنه

المدن الجديده

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. "الإسكان" تكشف تفاصيل بدء حجز وحدات مشروع "سكن مصر"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:48 م

وزير الإسكان يكلف بحصر الوحدات الشاغرة فى "سكن مصر ودار مصر وJANNA"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:12 ص

وزير الإسكان: تنفيذ 70824 شقة بأكتوبر الجديدة و4236 وحدة بـ"سكن مصر"

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 12:15 م

للحصول على شقة فى مشروع سكن مصر بالمنصورة ودمياط والمنيا.. اعرف الخطوات

الجمعة، 30 أغسطس 2019 12:35 ص

موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن أبرزها المنصورة ودمياط‬

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة توافق على منحة لتجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات

الحكومة توافق على منحة لتجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب

متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب

لحماية خصوصيتك.. هكذا يمكنك إيقاف ميزة التعرف على الوجه بفيس بوك

لحماية خصوصيتك.. هكذا يمكنك إيقاف ميزة التعرف على الوجه بفيس بوك

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة