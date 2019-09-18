الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

كتب أحمد حسن

أعلنت وزارة الإسكان، طرح مرحلة جديدة من مشروعى،"JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل وسداد مقدمات الحجز اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه من المقرر أن يتم تسجيل البيانات والحجز من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، موزعة بالمدن التالية (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا).