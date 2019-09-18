الأوقاف: 92 طن لحوم أضاحى فى 17 محافظة بالأسبوع السادس للتوزيع

من جانبها أكدت عرفة العمليات بالوزارة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بالاحترام والإنسانية معهم، متابعة: "أننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع".
يتم التوزيع على النحو التالى:
|
اليوم والتاريخ
|المحافظة
|الكمية
|
الجمعة
20 / 9
|سوهاج
|
4 طن
|
قنا
|4 طن
|بني سويف
|
4 طن
|
البحيرة
|
4 طن
|
السبت 21 / 9
|المنيا
|4 طن
|أسيوط
|
4 طن
|
الأحد 22 / 9
|سوهاج
|4 طن
|قنا
|
4 طن
|
دمياط
|2 طن
|
الإثنين 23 / 9
|
الغربية
|4 طن
|
الدقهلية
|
4 طن
|
الثلاثاء 24/ 9
|
الفيوم
|4 طن
|بني سويف
|
4 طن
|
الإسماعيلية
|4 طن
|الأربعاء 25 / 9
|مرسى مطروح
|
4 طن
|
الوادي الجديد
|
4 طن
|
القاهرة
|5 طن
|الخميس 26 / 9
|المنيا
|
4 طن
|
أسيوط
|
4 طن
|
سوهاج
|
4 طن
|
الجمعة 27 / 9
|
الجيزة
|5 طن
|قنا
|
4 طن
|
الإسكندرية
|4 طن
|الإجمالي ( 92) طن
|
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة