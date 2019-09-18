الأوقاف: إنهاء خدمة 5 أئمة بمديرية الدقهلية بأحكام قضائية

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فصل 5 أئمة بمديرية الدقهلية بأحكام قضائية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، وانهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، خدمة الآتى أسماؤهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

وشمل القرار فصل: محمود رشاد عبد المعطي سيد أحمد إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، والسعيد صبح محمد إسماعيل إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، ومحمد إبراهيم عبد الهادي إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، ومحمود مصطفى أحمد، ومصطفى إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، وأحمد محمد مسعد الرفاعي إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية.

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .