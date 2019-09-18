الأقصر تستضيف المعرض الدولى لمستلزمات الفنادق والمنشأت السياحية لدعم السياحة

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت محافظة الأقصر المعرض الدولى لمستلزمات الفنادق والمنشأت السياحية، والذى شاركت فيه كبرى الشركات العاملة بالقطاع، بهدف دعم الموسم السياحى بالأقصر، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، ويأتى المعرض بعد غياب 12 عام، حيث تضمت الإحتفالية عروض لكبرى الشركات الغذائية وشركات مستلزمات الفنادق والديكور والمطباخ الفندقية.

وعلى جانب آخر إنطلقت على هامش فاعليات المعرض مسابقة "هوتكس" للطهى والتى شارك فيها أكثر من 100 طاهى من فنادق محافظة الأقصر، بالإضافة إلى طهاة من فنادق الغردقة ومرسى علم، تحت إراف الدكتور شريف عباس، وجمال عباس ولجنة من كبار الطهاة من القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر.

وأعلنت إدارة مسابقة "هوتكس للطهي"، أن المسابقة منصة للتنافس الودى بين الطهاة لإظهار مهاراتهم و تبادل الخبرات بينهم، والتى شملت جميع أقسام المطبخ الفندقى من حلوانى و مخبوزات و المطبخ السخن والجاردمانجيه، فيما فاز بالمسابقة كل من عصام عبد الستار و أحمد رمضان و أيمن عبد الصادق و طاهر محمود و طاهر محمد و مصطفى عبده و احمد حسن و اسلام احمد و عز الدين عبد الرازق و محمد عربى و بيومى احمد و أحمد عطيتو و علاء وهبى و أحمد عبد المقصود و بدوى رجب بالميدالية الذهبية، و فاز حسام الدين ابراهيم و احمد السيد و محمود جابر و بهاء الدين عادل و محمد سعدى و حسام محمد و محمود عبد الرحمن و يوسف التهامى وممدوح فؤاد و شبانى محمد و حسان محمد و احمد حمدى و الحسين أحمد بالميدالية الفضية، فيما فاز بالميدالية البرونزية سيد عبد الرازق و احمد محمد و ماهر عبد الحليم و على زين العابدين و خالد عبد الموجود و امير عبد الراضى و محمد حسنى و حشمت عطاالله و محمد كمال و محمد حسام و محمود على و نادر محمود و مصطفى طنطاوى و حسن عابدين و ايراهيم أحمد.

الجدير بالذكر، أن الشركات التى شاركت بالمعرض تضع الطهاة نصب عينيها و تقدم لهم كل جديد و تدعمهم من خلال المسابقات و المعارض بهدف رفع شأن مهنة الطهى و لأهميتها فى منظومة النشاط الفندقى و السياحة فى مصر.