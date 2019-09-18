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"الأعلى للإعلام" يعلن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:46 م
"الأعلى للإعلام" يعلن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد

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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام.
 
 
تضم اللجنة فى عضويتها كلا من الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس و صالح الصالحى وجمال شوقى عضوى المجلس والمستشار القانونى للمجلس.
 
 
وكان مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن المجلس لم يوافق على إقامة أى منصات إعلامية لأى من الشركات، وأنه لم يصدر أى تراخيص بذلك من المجلس، كما أن لجنة التراخيص بالمجلس لم يعرض عليها أى طلب بإقامة منصات إعلامية من أى شركة.
 
 
ونصت المادة"72" من القانون رقم 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام تنص على أنه " يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة platform  على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص فى هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويشترط لمنح الترخيص ذلك أن تكون الشركات العاملة فى هذا المجال مملوكة للدولة.
 
 
وأوضح المصدر أن من يقوم بإنشاء أى منصات إعلامية بالمخالفة للقانون يعرضه للعقوبات المقررة بالقانون، خاصة أنه يمتنع على الشركات الخاصة إنشاء مثل هذه المنصات والتى يقتصر إنشاؤها على الشركات المملوكة للدولة وبعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

الاعلى للاعلام

لجنة التراخيص

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