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الأرجنتين ترفع أسعار الوقود بعد الهجمات على منشآت نفطية فى السعودية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:39 م
الأرجنتين ترفع أسعار الوقود بعد الهجمات على منشآت نفطية فى السعودية اسعار الوقود
رويترز

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قالت الأرجنتين اليوم الأربعاء إنها سترفع أسعار الوقود بنسبة 4 % بسبب تقلبات الأسعار في سوق النفط الدولية بعد الهجمات التي شنت في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في السعودية.
 
وقال الإعلان الذي أصدرته أمانة الطاقة إن الحكومة سترفع أيضا سعر برميل النفط بنسبة 5.58 %.
 
ويأتي الإعلان كتعديل لتجميد لأسعار الوقود لمدة 90 يوما أعلنه الرئيس ماوريسيو ماكري في أغسطس آب في مسعى لحماية المستهلكين الذين تضرروا بشدة من هبوط حاد في قيمة العملة المحلية (البيزو) في أعقاب هزيمته في الانتخابات التمهيدية أمام مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز.
 
وأرجعت الحكومة قرارها إلى الزيادة الحادة في سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بعد الهجمات التي وقعت في السعودية يوم السبت الماضي وأوقفت فعليا خمسة في المئة من إنتاج النفط العالمي ودفعت الأسعار للصعود بحوالي 15 % يوم الاثنين.

اسعار الوقود

سوق النفط

الارجنتين

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