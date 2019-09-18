اكتشاف وفاة مواطن داخل غرفة بأحد فنادق المنصورة.. والنيابة تحقق

الدقهلية – سارة الباز

اكتشف العاملون بأحد الفنادق الشهيرة، بمدينة المنصورة، وفاة مواطن قام بتأجير الغرفة للإقامة فيها، حيث وجد مرتديا ملابسه كاملة، وبجواره مجموعة من الروشتات والشهادات الطبية .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى بالمديرية، ومأمور قسم أول المنصورة بورود بلاغ، يفيد بالعثور على " رزق عباس زكى الفقى "، داخل غرفة قام باستئجارها بالطابق الأول علوى بأحد الفنادق المعروفة، الكائن بشارع العباسى بدائرة القسم، يرتدى مدرسته كاملة، ولا توجد به أى آثار لإصابات ظاهرية، ووجد بجواره بعض الشهادات والروشتات الطبية، والتى تفيد بأنه مريض بعدة أمراض مزمنة ( كبد، قلب، صدر).

بانتقال وحدة مباحث قسم أول المنصورة والفحص، وبسؤال قرر المدير الإدارى للفندق بأن المتوفى نزيل بالفندق منذ تاريخ 24 أغسطس الماضى، ولا يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، أو يشتبه فى وفاته جنائيا، وقرر شقيق المتوفى بأنه متواجد بمدينة المنصورة منذ فترة للعلاج، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته .

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة مرضه بفشل كبدى مزمن، ولا توجد شبهة جنائية .