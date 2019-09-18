اكتشاف جزيئات "الكربون الأسود" فى مشيمة نساء حوامل نتيجة تلوث الهواء

عثر الباحثون على جزيئات تلوث الهواء السامة في مشيمة النساء الحوامل لأول مرة، ويخشى العلماء من أنها قد تؤدي إلى الولادة المبكرة أو انخفاض أوزان المواليد، حسبما كشف تقرير لصحيفة" ديلى ميل" البريطانية".

وقام باحثون من بلجيكا بفحص عينات من 28 مشيمة نسائية،ووجدوا جزيئات الكربون الأسود والتي تأتي من حرق الوقود الأحفوري وتسبب تلوث الهواء الذي يمر عبر المشيمة إلى الأجنة فى أرحام أمهاتهم.

والمشيمة هي مصدر كل الأكسجين والمواد المغذية للطفل أثناء وجوده في الرحم ويربط صحة الأم والطفل معًا، وقال الفريق إن هذا الدليل يدل على أن الأبخرة المرورية والصناعية يمكن أن تشق طريق جسد الأم لطفلها ، وحذروا من أنه قد يسبب مضاعفات الولادة أو عيوب خلقية فى الأجنه.

ووصف خبير آخر النتائج بأنها "مصدر قلق" وقال إنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لفحص آثار التلوث على الأجنة.

كشفت عمليات مسح الأنسجة في المشيمة النسائية عن وجود دليل على وجود الكربون الأسود الناجم عن تلوث الهوا، مما يخشى العلماء من أن يسهم في حدوث ولادة مبكرة أو انخفاض أوزان المواليد .

الكربون الأسود عبارة عن مادة تخرج عن طريق حرق الوقود الأحفوري مثل الديزل والبنزين والخشب والفحم وتشكل معظم تلوث الهواء.

ومن المعروف أنه ضار بالأنسجة البشرية والهواء الملوث قد تم ربطه بأنواع مختلفة من السرطان ومعروف أنه يلحق الضرر بالقلب والدماغ والرئتين والخصوبة.

أثناء الحمل على وجه التحديد ، قال أحد الخبراء إن ارتفاع ضغط الدم وحتى النوبات يرتبط بالتلوث في الهواء.