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ارتفاع القاعدة النقدية للإمارات الى 386.3 مليار درهم خلال أغسطس

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:17 م
ارتفاع القاعدة النقدية للإمارات الى 386.3 مليار درهم خلال أغسطس المصرف المركزى الإماراتى
محمد عبد المجيد

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ارتفع اجمالى القاعدة النقدية فى دولة الإمارات، الى 386.3 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر اغسطس من العام 2019، بزيادة نسبتها 1.7% تقريبا، مقارنة مع 379 مليار درهم فى نهاية العام 2018 .
 
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية، جاء الارتفاع فى قيمة القاعدة النقدية، مدعوما بالتحسن الذى شهده كل من مؤشرى شهادات الإيداع والنقد المصدر على وجه الخصوص، وفقا للأرقام الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزى.
 
ويعكس المؤشر الخاص بالقاعدة النقدية، بحسب المعايير النقدية العالمية، اجمالى النقود المتداولة فى اقتصاد بلد معيّن زائد ودائع المصارف لدى المصرف المركزى.
 
وتفصيلا، فقد أظهرت إحصائيات المصرف المركزى، ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الى 150.2 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس، مقارنة مع 146.5 مليار درهم فى يوليو الذى سبق .
 
وارتفع رصيد الاحتياطى الالزامى للبنوك من 125.4 مليار درهم فى يوليو، الى 127.6 مليار درهم فى أغسطس، فى حين وصل رصيد النقد المصدر إلى 90.2 مليار درهم، والحسابات الجارية للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزى 18.3 مليار درهم .
 

الامارات

البنك المركزى الاماراتى

المصرف المركزى الاماراتى

القاعده النقديه

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