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اجتماع لشركة مبادلة للإستثمار الإماراتية برئاسة الشيخ منصور بن زايد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:36 م
اجتماع لشركة مبادلة للإستثمار الإماراتية برئاسة الشيخ منصور بن زايد اجتماع لشركة مبادلة للإستثمار الإماراتية برئاسة الشيخ منصور بن زايد
محمد عبد المجيد

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ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الرئاسة في أبوظبى.
 
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع سير العمل المتعلق باستثمارات ومشاريع الشركة، كما اطلعت على آخر المستجدات في تطبيق استراتيجيتها، وناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
 
حضر الاجتماع، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة والصناعة، و محمد بن أحمد البواردى وزير دولة لشئون الدفاع، و خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لدى الشركة ومحمود إبراهيم المحمود.
 

الامارات

منصور بن زايد

شركه مبادله

مجلس الوزراء الاماراتى

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