إغلاق جزئى لطريق جسم خزان أسوان لمدة 40 يوما بسبب إنشاء المحور البديل

يبدأ تنفيذ الإغلاق الجزئى لطريق جسم الخزان، والذى يربط بين شرق وغرب النيل ما بين مدينة أسوان والمطار الدولى، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء 18 سبتمبر ولمدة 40 يوما، مما سيؤدى إلى تأخر رحلات السياحة مدة زمنية تتراوح من 15 وحتى 30 دقيقة.

يذكر أن مشروع محور بديل خزان أسوان، سيكون بديلاً لكوبرى الخزان القديم، وبلغت تكلفته نحو 2 مليار جنيه، ويبلغ طوله نحو 5400 متر، ويبلغ عرضه نحو 30 مترا، ويشمل المحور 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا، ويتكون أيضا من كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، ويتكون أيضا من 2 نفق، ويشمل أيضا أعمال طرق بطول 3350 مترا، ويبلغ طول جزء المحور الذى سيعلو النيل 320 متر، وتم تصميمه ليكون كوبرى ملجم، ويساهم فى ربط شرق النيل بغربه، ويخلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة، ويخدم حركة الأفواج السياحية من وإلى مطار أسوان، ويخدم الحركة التجارية والتنقل بين مصر والسودان ضمن المحور الدولى القاهرة / كيب تاون.