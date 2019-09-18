إصلاح شبكات كهرباء ورفع المخلفات من شوارع الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، عن تنفيذ أعمال إصلاح شبكات إنارة الشوارع بالمدينة وبدء الإنطلاق من طريق البحر شمال المدينة، بتركيب كشافات إنارة، إضافة لمواصلة حملة تنظيف وتجميل شوارع المدينة التى إنطلقت قبل إسبوع ولا تزال متواصلة .

وقال العميد إيهاب فرغلى، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يجرى حاليا أعمال إصلاح وصيانة شبكات الإنارة لشوارع المدينة والمستهدف إنارة كافة شوارع المدينة بتركيب الكشافات وإجراء صيانة وسبق إنارة أعمدة الكهرباء المتواجدة بمحيط مجمع المدارس وعمل صيانة للكابلات لمنع تعرض التلاميذ لأى أضرار.

أضاف أنه يجرى استكمال خطة تجميل المدينة المتضمنة رفع المخلفات وتنظيف الشوارع من أكوام الرمال والقمامة، وإعادة دهان البلدورات بالشوارع الرئيسية كمرحلة أولى، ويقوم بالتنفيذ قسم النظافة بالمجلس، وتم الانتهاء من نظافة مسار الطريق الدولى رفح - العريش المار داخل مدينة الشيخ زويد ، ونظافة شارع " الحمايدة " المتفرع من الطريق الدولي.

وقال رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أن المجلس فى حالة استنفار بتعاون كافة الإدارات ذات الاختصاص وتضافر جهود الأهالى لإعادة الشوارع لطبيعتها متضمنة الخدمات بها، وتم فى هذا السياق الدفع بكافة المعدات على رأى فريق عمل من المهندسين والفنيين والعمال .

وأشار أن كل هذه الأعمال تأتى بالتزامن مع انتظام العمل بشكل طبيعى فى كافة الإدارات الحكومية والمدارس، والعمل على حل كافة شكاوى الاهالى .