إزالة 61 تعديا على أملاك الدولة والزراعات ورفع 520 حالة إشغال ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

استعرض المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف نتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع، وإزالة التعديات على أرضى أملاك دولة والزراعات والتى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة وجيه عبد الرازق، باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء، وذلكبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة تزيد عن 2 فدان، وإزالة 20 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة على مساحة 5700 مترا، بدائرة بياض العرب بمركز بنى سويف شرق النيل، بالاضافة إلى إزالة ورفع 520 حالة إشغال تنوعت ما بين "تندات وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية وبدون تراخيص" بمناطق شارع جسر إسلام حتى الدائرى وشارعى ترعة البوصة وعبد السلام عارف وحى الأباصيرى وعدد من الشوارع الجانبية والفرعية، وذلك بحضور اللواء أشرف شعراوى مساعد مدير الأمن، والعميد هشام فريد مأمور المركز، وعلى يوسف نائب رئيس الوحدة المحلية، وأحمد عبد العليم مدير إدارة الأملاك ببنى سويف، والمقدم حاتم الديب رئيس قسم شرطة المرافق، وعبد الحى سيد، نائب رئيس المدينة، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأكد محافظ بنى سويف، استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

يذكر أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف تمكنت خلال حملة شنتها أمس الثلاثاء من إزالة ورفع 575 حالات إشغالات متنوعة من طريق الكورنيش أمام عمارة الغاز الطبيعى ،وشارعى الروضة وحاتم رشدى وبعض الشوارع الجانبية والفرعية ،وشملت تندات وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة.

وفى سياق متصل، أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على أهمية مواصلة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، فى المهد بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى، ولا تهاون فى حق الدولة والشعب وتطبيق القانون على المخالفين .

وذلك خلال استعراضه اليوم الأربعاء لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة هانى الجويلي، حول سير العمل فى ملف مواجهة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية،لافتا انه وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة والتى تتواصل يوميا مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف الحيوى الذى توليه المحافظة اهتماما كبيرا.

حيث تم إزالة 11 حالة تعد على أراضى زراعية، و6 حالات تعد على أراضى أملاك دولة ولاية الرى بقرى بنى ماضى، طنسا بنى مالو وطحا البيشة،وذلك من خلال الحملة التى نفذتها الوحدة المحلية،بحضور اللواء عمر مرتضى مساعد مدير الأمن،العميد محمود نبيل مهنى مأمور المركز، الرائد مصطفى أبوطالب رئيس مباحث ببا، ووليد كامل نائب رئيس الوحدة المحلية ومسؤولى حماية الأراضى والرى والوحدة المحلية .

وفى سياق متصل أكد محافظ بنى سويف على أهمية التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجامعة بنى سويف فى العديد من المجالات والقطاعات التى تخدم المواطن السويفى، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة تنموية ترتكز على فريق عمل متكامل، يضم كافة شركاء التنمية من الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعة بخبراتها وكوادرها البحثية والعلمية، لتحقيق نقلة نوعية فى القطاعات الخدمية الحيوية، وذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والذى حرص على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة الانتقال لديوان عام المحافظة الجديد بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف العاصمة، معربا عن ثقته فى المزيد من التعاون مع المحافظة، لتقديم كافة الخدمات العلمية والبحثية والفنية للمشروعات من أجل النهوض بالمحافظة .

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آليات تعزيز الاستفادة من الدور المجتمعى والأكاديمى لجامعة بنى سويف، من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعة كاستشاريين فى الموضوعات التى تتطلب دراسات متخصصة، وتدعيم مشاركة طلاب وطالبات كليات الجامعة فى العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية والتوعوية فى مختلف المجالات،ومناقشة التوسع فى تنظيم القوافل الطبية المشتركة بين المحافظة والجامعة، لدعم الخدمة الصحية خاصة فى القرى والعزب بالمناطق الأكثر احتياجا.

وعلى جانب آخر، أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على تشغيل 9 وحدات علاج عن بعد، مرتبطة بوحدتين مركزيتين بمستشفى بنى سويف النموذجى "العام سابقا"، ومستشفى ناصر العام، والذى يتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات ومحافظة بنى سويف (ممثلة فى مديرية الصحة)، والذى يأتى فى إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وضمن الخطوات العملية التى تنفذها الحكومة لتطوير منظومة الخدمات، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع وتيسير حياة المواطنين وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم وخاصة فى القرى والأماكن الأولى بالرعاية .

وأوضح محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن هذه الوحدات للعلاج عن بعد بوحدات الرعاية بقرى جزيرة المساعدة، دنديل ،باروط ،نعيم، العووانة، البرانقة، شنرا، دشاشة ،الشنطور والتى ترتبط بوحدات أخرى رئيسية بمستشفى بنى سويف النموذجى، وناصر العام، حيث يتم الربط التكنولوجى بين المستشفيات والوحدات الصحية والأجهزة المخصصة فى تقديم هذه الخدمة، لإتاحة الرعاية الصحية "عن بعد"، أى أنه يمكن الأطباء من علاج المرضى متى دعت الحاجة وأينما كان المريض، من خلال استخدام هذه التكنولوجيا .

يذكر أن محافظ بنى سويف قد استقبل مطلع نوفمبر الماضى وفدا من وزارة الاتصالات، لبحث متطلبات وآليات تنفيذ مشروع إقامة وحدات للعلاج عن بعد، تكنولوجياً، وتجهيز مراكز مجتمعية متكاملة ببعض مراكز الشباب بالمحافظة، بالإضافة إلى مشروع إتاحة البوابة الإلكترونية الرسمية بالمحافظة فى مجال خدمة ذوى الإعاقة، وهو ما توج بتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتنفيذ ذلك المشروع ،الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية وإستراتيجية الوزارة لدعم المسؤئولية المجتمعية للتوسع فى إنشاء مراكز مجتمعية متكاملة لخدمة مواطنى محافظات الجمهورية، وكذلك التوسع فى تقديم خدمات العلاج عن بعد



جانب من الإزالات



إزالة المبانى المخالفة



جانب من الإزالات