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إخلاء سبيل متهم بالاشتراك فى إحياء رابطة الوايت نايتس

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:55 م
إخلاء سبيل متهم بالاشتراك فى إحياء رابطة الوايت نايتس حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل مصطفى محمود عضو ألتراس زملكاوى، احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بمشاركة آخرين فى إعادة إحياء رابطة ألتراس الزمالك والمعروفة بـ "الوايت نايتس". 

وأجرت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، تحرياتها حول عدد من المتهمين من مشجعى نادى الزمالك أعضاء ألتراس زملكاوى، فى قضية اتهامهم بإعادة إحياء رابطة "وايت نايتس"، والتى ذكرت إنهم اشتركوا مع آخرين فى محاولة إعادة إحياء تنظيم مخالف للقانون، تحت مسمى "الوايت نايتس" يهدف لإثارة الشغب فى الأندية الرياضية.

ووجهت النيابة فى القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والإنضمام إلى هذه الجماعة، وقررت حبسه سابقاً  15 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية

 

 

 


إخلاء سبيل عضو بألتراس

الوايت نايتس

عضو التراس زملكاوي

نيابة أمن الدولة

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