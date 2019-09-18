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إحباط 13 قضية تسلل عبر المنافذ الحدودية وتزوير خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:08 م
إحباط 13 قضية تسلل عبر المنافذ الحدودية وتزوير خلال 24 ساعة هجرة غير شرعية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصل أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
 
ونجح قطاع أمن المنافذ في ضبط (7) قضايا تهريب، وكانت المضبوطات (ملابس أجنبية – مستحضرات تجميل- إكسسوارات أثاث- عقاقير طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وثمانون جنيهاً).
 
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط قضية تهريب مبلغ مالى بالعملة المصرية، وضبط قضية تهريب "شماريخ، ألعاب نارية" بمضبوطات (6 ملايين عبوة)، فضلاً عن ضبط (42) قضية جنائية (إنتهاء مدة التصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات سائقين، عدم حمل تحقيق شخصية).
 
وأثمرت الجهود عن ضبط (906) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 309 أحكام قضائية متنوعة، وضبط قضية تهريب أقراص مخدرة بمضبوطات (363 قرص مخدر)، وضبط (13) قضية متنوعة فى مجال مكافحة جرائم "التسلل عبر الحدود، تزوير المستندات.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
 
 
 

هجرة غير شرعية

تزوير مستندات

تهريب

اقراص مخدرة

امن المنافذ

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