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أوقاف الدقهلية والشرقية تجريان اختبارات الإيفاد الدائم للأئمة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:51 م
أوقاف الدقهلية والشرقية تجريان اختبارات الإيفاد الدائم للأئمة اختبارات الأئمة
إيمان مهنى و سارة الباز

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أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عن تقدم 43 إماما من أئمة الدقهلية لإجراء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019، لأئمة الدقهلية، وقام بإجراء الإختبارات اليوم الأربعاء 13 إماما، والتي تستمر حتى غد الخميس.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأن اختبارات إيفاد الأئمة الشفوية قد تم إجراءها بمقر ديوان المديرية؛ تمهيدا لعقد الإختبارات التحريرية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية؛ لافتا إلى أنه لن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين حتى تعتمد النتيجة من قبل وزارة الأوقاف بالقاهرة .

وأضاف الشيخ طه زيادة ، بأن إيفاد أئمة الدعوة في الخارج يتم بنظامين، الأول إيفاد دائم موجه لدول الخارج ، يستمر فيها الإمام لمدة ثلاث سنوات متتالية ، والثانى إيفاد رمضان يكون خلال شهر رمضان المبارك فقط ؛ وذلك للقيام بدور الدعوة والإرشاد .

 وأكد على وجوب انتباه جميع المتسابقين لحضور الإمتحان غد الخميس و بحوزتهم صورة بطاقة الرقم القومى ، وبيان الحالة الوظيفية من الإدارة التابع لها ، مشددا على أنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك فى أى مرحلة من مراحلها.

يذكر أن وزارة الأوقاف قد وضعت مجموعة من الشروط لإيفاد الأئمة تضمنت أن يكون خريج الأزهر ومسكناً على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى قضاء مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل ست سنوات، وأربع سنوات للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وألا يكون قد ارتكب أية مخالفة لتعليمات الوزارة، وتمت مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين، أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك فى ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014م، وألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، ويختبر فى:  القرآن الكريم كاملاً، العقيدة، التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، السيرة النبوية والثقافة العامة، وأن يجتاز المقابلة النهائية المقررة، وأن يكون حسن السير والسلوك"، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

كما عقدت مديرية الأوقاف بالشرقية ، اليوم الأربعاء ، إختبار  الأئمة و الخطباء المتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم ، ذلك في إطار رسالة الوزارة  في نشر صحيح الإسلام في مختلف الدول وفي ضوء دور مصر الريادي.

 وعقدت الاختبارات بديوان المديرية بالزقازيق  ، بإشرف على الاختبارات فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة و الذي ترأس لجان الاختبار ومعه الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية .

وقال الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية ، انه تقدم للاختبارات حوالي 75 إمام من مختلف إدارات المديرية ، و ان لجان الاختبار  تستمر لمدة أسبوع كحد أقصى ، تمهيدا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية .

 

 

 


الأوقاف

اختبارات إفاد الأئمة

الدقهلية

اختبارات تصفية الإيفاد

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