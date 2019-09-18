أوقاف الإسكندرية تعقد اختبارات مسابقة القرآن الكريم

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اختبارات المسابقة المحلية للقرآن الكريم ،بالمركز الثقافي بمسجد الإمام محمد عبده ،تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية فى بيان، إن الوزارة أولت اهتمامها بالقرآن الكريم ،من خلال المدارس القرآنية ومدرسة المسجد الجامع، والكتاب العصري و مراكز اعداد محفظي القرآن الكريم وعقد المسابقات وتكريم المتفوقين.

وأضاف أن الهدف من هذه المسابقات ،إعداد جيلاً قرآنيا متخلقاً بالخلق الوسطي المستنير، بعيداً كل البعد عن التطرف، ينتمي لأمته ويزود عن وطنه لا يمكن تزييف وعيه لديه بنية ثقافية توعوية تحميه وتحمي وطنه.

يذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية تنظم المدارس الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم ومدرسة المسجد الجامع بالإضافة إلى القوافل الدعوية الأسبوعية التى أطلقها فى مختلف أنحاء المحافظة بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدعاه المؤهلين لقيادة القوافل ياتى ذلك تنفيذا لخطة وزارة الأوقاف لنشر الإسلام الوسطى المستنير.