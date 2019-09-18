سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أليانز للتأمين تحتفل بإطلاق حملة "أنا هتعلم" بالتعاون مع اليونيسف

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:40 م
أليانز للتأمين تحتفل بإطلاق حملة "أنا هتعلم" بالتعاون مع اليونيسف
كتب على عبد الرحمن تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى لشركة أليانز للتأمين، للاحتفال بإطلاق الحملة الخاصة بمبادرة "أنا هتعلم" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وذلك بحضور كل من أيمن حجازى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز فى مصر، وبرونو مايس ممثل يونيسف فى مصر.

وكانت شركة أليانز للتأمين، قد وقعت فى مارس الماضى، اتفاقاً لمدة ثلاث سنوات لدعم منظمة يونيسف فى عملها لتعزيز الدمج الاجتماعي وبرامج الحماية المقدمة للأطفال الأكثر حرماناً وأسرهم في مصر، حيث أعلنت الشركة رصد مبلغًا إجماليًا قدره 6 ملايين و500 ألف جنيه مصري، يتم إنفاقه على مدار 3 سنوات لدعم مبادرة "أنا هتعلم من حقى فرصة"، ويمول بشكل جزئى من خلال مبيعات كل وثيقة تأمين على الحياة وعلى السيارات تصدرها شركة أليانز مصر.

وفى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أكد أيمن حجازى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز في مصر، أن المبادرة والشراكة تقوم على أن تخصص شركة أليانز لتأمينات الحياة مصر جزء من كل وثيقة لديها سواء "تأمين حياة أو تأمين سيارات"، للتبرع به لمدة 3 سنوات، ومن المقرر أن يكون هذا المبلغ بإجمالى 6 ملايين و500 ألف جنيه مصرى، ونتوقع ونأمل أن يكون هناك زيادة فى هذا المبلغ ولكن على الأقل فهو لن يقل عن ذلك.

 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (1)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (2)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (3)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (4)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (5)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (6)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (7)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (8)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (9)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (10)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (11)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (12)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (13)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (14)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (15)
 
 
 
مؤتمر حملة أنا هتعلم (16)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (17)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (18)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (19)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (20)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (21)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (22)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (23)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (24)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (25)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (26)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (27)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (28)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (29)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (30)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (31)
 

 

مؤتمر حملة أنا هتعلم (32)

 


أليانز مصر

أليانز

شركة أليانز للتأمين

شركات التأمين

اليونيسف

من حقى اتعلم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة: إنشاء 6 أفرع جديدة فى المحافظات قبل نهاية يونيو المقبل.. أيمن حجازى: نشارك فى مبادرة "أنا هتعلم من حقى فرصة".. وأصول الشركة 9 مليارات جنيه فى يونيو 2018

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:30 ص

العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين بمصر: لدينا ثورة تكنولوجية فى الخدمات التى نقدمها للعملاء.. محمد مهران: مبادرة "أنا هتعلم من حقى فرصة" تهدف للاستثمار فى جيل المستقبل بمبلغ 6.5 مليون جنيه كحد أدنى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:30 م

"أنا هتعلم من حقى فرصة".. مبادرة جديدة لشركة أليانز للتأمين بدعم 6.5 مليون جنيه

الأحد، 17 مارس 2019 08:28 م

صور.. أليانز مصر تطلق مبادرة "أنا هتعلم" بالتعاون مع اليونيسيف

الأحد، 17 مارس 2019 01:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة