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أسعار النفط تنخفض بعد إعلان السعودية استعادة الطاقة الإنتاجية بحلول أواخر سبتمبر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:18 ص
أسعار النفط تنخفض بعد إعلان السعودية استعادة الطاقة الإنتاجية بحلول أواخر سبتمبر وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان
موسكو(أ ش أ)

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انخفضت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان السعودية عن استعادة قدراتها الكاملة لإنتاج النفط بحلول أواخر سبتمبر الجارى.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام بحر الشمال ماركة برنت بلغت 64.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.03 %، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام ماركة تكساس الوسيط بنسبة 0.32 % ليبلغ سعر البرميل 58.91 دولار.

وكان وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن عودة الإمدادات النفطية لما كانت عليه فى السابق، قبل الهجوم الذى استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو"، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى التوقف عن إنتاج نحو 5.7 ملايين برميل نفط يوميا من الزيت الخام، كما أكد أن الشركة ستفى بالتزاماتها لعملائها بالكامل هذا الشهر من خلال السحب من المخزون.

وتعرضت السعودية، فى وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة الحوثى اليمنية، التى قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وكانت أسعار النفط قد صعدت يوم السادس عشر من سبتمبر الجارى إلى نحو 20%عند فتح الأسواق جراء "هجوم أرامكو" فى السعودية، فى ارتفاع هو الأكبر منذ حرب الخليج مطلع تسعينيات القرن الماضى.

 


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