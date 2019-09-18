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أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.751 ريال سعودى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:21 ص
أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.751 ريال سعودى عملات - ارشيفيه
كتبت – سماح حمدى

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سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.751 ريال سعودى .

 

  

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.751 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.266  دولار أمريكي.

 

يورو (EUR)  

 1 يورو = 4.1467 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2412 يورو.

 

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.6788 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2137 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.828 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.353 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.564 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.389 دولار أسترالي.

 

 ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.844 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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