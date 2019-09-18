أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.751 ريال سعودى

سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.751 ريال سعودى .
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.751 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1467 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2412 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.6788 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2137 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.828 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.353 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.564 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.389 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.844 ين ياباني.
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