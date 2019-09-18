سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:10 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر" مشغولات ذهبية- أرشيفية
كتب- إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب فى مصر منذ بداية الأسبوع الحالى، حيث ترتفع الأسعار تارة، وتنخفض تارة أخرى، حتى سجلت استقرارا فى تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019، بالغة 685 جنيها لعيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعاً فى مصر، فيما سجل عيار 24 سعر 782 جنيها للجرام، وجاء سعر الجنيه الذهب مسجلا 5480 جنيها.

 

ترجع حالة التذبذب التى تشهدها أسعار الذهب فى مصر إلى، انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة، والتى تؤثر على أسعار الذهب عالمياً، ومن ثم تأثر الأسعار محلياً، خاصة أن أسعار الذهب فى مصر، مرتبطة بأى تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب.

 

 

تذبذب أسعار الذهب فى مصر على مدار الأيام الماضية، كان واضح للغاية، إذ تتأرجح أسعار الذهب بين 683 إلى 690 جنيها، وعلى مدار الخمسة أيام الماضية يظل الذهب بين هذين السعرين، وبحسب آخر تحديثات أسعار سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب فى مصر اليوم، كالتالى:

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر  "الأعيرة"
 

عيار 18، سجل 587 جنيها.

عيار 21، سجل 685 جنيها للجرام.

عيار 24، سجل 782 جنيها للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم
 

فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 5480 جنيها، حيث يتم احتساب سعر الجنيه الذهب من ناتج حاصل ضرب سعر عيار 21 فى الرقم " 8 "، والذى يعبر عن وزن الجنيه الذهب، أما سعر الأوقية "عالميا"، فجاء مسجلا 1501 دولارا، وفقا لأخر تحديثات أسعار البورصة العالمية للذهب.

 

 

يشار إلى أن المعدن الأصفر فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا، وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره، وكان قد تضرر سوق الذهب فى مصر كثيرا جراء ارتفاع الأسعار خلال شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.

 

 

 

 

 

 

 


اسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

أحذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

"ثقة فى الله ستظل مصر قوية".. محمد رمضان ينشر أغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة