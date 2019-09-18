أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

كتب- إسلام سعيد

حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب فى مصر منذ بداية الأسبوع الحالى، حيث ترتفع الأسعار تارة، وتنخفض تارة أخرى، حتى سجلت استقرارا فى تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019، بالغة 685 جنيها لعيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعاً فى مصر، فيما سجل عيار 24 سعر 782 جنيها للجرام، وجاء سعر الجنيه الذهب مسجلا 5480 جنيها.

ترجع حالة التذبذب التى تشهدها أسعار الذهب فى مصر إلى، انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة، والتى تؤثر على أسعار الذهب عالمياً، ومن ثم تأثر الأسعار محلياً، خاصة أن أسعار الذهب فى مصر، مرتبطة بأى تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب.

تذبذب أسعار الذهب فى مصر على مدار الأيام الماضية، كان واضح للغاية، إذ تتأرجح أسعار الذهب بين 683 إلى 690 جنيها، وعلى مدار الخمسة أيام الماضية يظل الذهب بين هذين السعرين، وبحسب آخر تحديثات أسعار سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب فى مصر اليوم، كالتالى:

أسعار الذهب اليوم فى مصر "الأعيرة"



عيار 18، سجل 587 جنيها.

عيار 21، سجل 685 جنيها للجرام.

عيار 24، سجل 782 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم



فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 5480 جنيها، حيث يتم احتساب سعر الجنيه الذهب من ناتج حاصل ضرب سعر عيار 21 فى الرقم " 8 "، والذى يعبر عن وزن الجنيه الذهب، أما سعر الأوقية "عالميا"، فجاء مسجلا 1501 دولارا، وفقا لأخر تحديثات أسعار البورصة العالمية للذهب.

يشار إلى أن المعدن الأصفر فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا، وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره، وكان قد تضرر سوق الذهب فى مصر كثيرا جراء ارتفاع الأسعار خلال شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.