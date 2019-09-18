أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ181.19 ريال سعودى

كتبت سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-9- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" 181.19 ريال سعودى مقابل 48.30 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.19 ريال بما يعادل $48.30

سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.09 ريال بما يعادل $44.28

سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.54 ريال بما يعادل $42.27

سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.89 ريال بما يعادل $36.23

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.69 ريال بما يعادل $28.18

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.59 ريال بما يعادل $24.15

سعر أوقية الذهب بنحو 5,635 ريال بما يعادل $1,502

سعر جنيه الذهب بنحو 1,268 ريال بما يعادل $338.12

سعر كيلو الذهب بنحو 181,189 ريال بما يعادل $48,302