أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ181.19 ريال سعودى

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-9- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" 181.19 ريال سعودى مقابل 48.30 دولار أمريكى.
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.19 ريال بما يعادل $48.30
سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.09 ريال بما يعادل $44.28
سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.54 ريال بما يعادل $42.27
سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.89 ريال بما يعادل $36.23
سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.69 ريال بما يعادل $28.18
سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.59 ريال بما يعادل $24.15
سعر أوقية الذهب بنحو 5,635 ريال بما يعادل $1,502
سعر جنيه الذهب بنحو 1,268 ريال بما يعادل $338.12
سعر كيلو الذهب بنحو 181,189 ريال بما يعادل $48,302
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