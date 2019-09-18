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أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ181.19 ريال سعودى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:08 ص
أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ181.19 ريال سعودى الذهب
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-9- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24"  181.19 ريال سعودى مقابل 48.30 دولار أمريكى.

               

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24   بنحو  181.19 ريال      بما يعادل  $48.30

سعر الذهب عيار  22   بنحو  166.09 ريال      بما يعادل  $44.28

سعر الذهب عيار 21   بنحو  158.54 ريال      بما يعادل  $42.27

سعر الذهب عيار 18   بنحو  135.89 ريال      بما يعادل  $36.23

سعر الذهب عيار 14    بنحو  105.69 ريال      بما يعادل  $28.18

سعر الذهب عيار 12    بنحو 90.59 ريال        بما يعادل  $24.15

سعر أوقية الذهب       بنحو  5,635  ريال        بما يعادل  $1,502

سعر جنيه الذهب         بنحو 1,268 ريال        بما يعادل  $338.12

سعر كيلو الذهب        بنحو 181,189 ريال     بما يعادل  $48,302


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اخبار الاقتصاد

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