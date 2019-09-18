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أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:41 م
أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب فى مصر  اليوم الاربعاء 18-9 2019 ، تراجعا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر  682 جنيها للجرام.


أسعار الذهب اليوم في مصر


سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 582 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم 682 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 سعر 783 جنيها للجرام.

 سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها.

أوقية الذهب 1501 دولار.

 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

أسعار الذهب

سعر الذهب فى مصر

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