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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. البطاطس بـ3 جنيهات والليمون بـ5 جنيهات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:36 ص
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. البطاطس بـ3 جنيهات والليمون بـ5 جنيهات سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18-9-2019 ، استقرارا فى جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة .
 
واستقرت أسعار الطماطم بين 4- 6 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيها، وسعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات.
 
وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-8 جنيهات والخيار بين 3-8 جنيهات. 
 
وفي نفس السياق استقرت أسعار الليمون وتراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات.
 
 

اسعار الخضار

اسعار الفواكه

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

الطماطم

الفاصوليا

سوق العبور

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