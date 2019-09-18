أسامة الجوهرى قائما بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، للقيام بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمدة عام، بالإضافة إلى عمله مساعداً لرئيس الوزراء.

والرئيس الجديد للمركز يبلغ من العمر 38 عاماً، وهو حاصل على ماجستير فى التسويق الدولى من جامعة هالت بالولايات المتحدة الامريكية في عام 2012، ودبلوم دراسات عليا فى إدارة الموارد البشرية من الجامعة الامريكية بالقاهرة في عام 2008، وشهادة متخصصة فى الاقتصاد من جامعة ادنبره البريطانية في عام 2009، هذا بالاضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة من جامعات دولية.

عمل منذ عام 2007 في وزارة البترول والثروة المعدنية كباحث بالمكتب الفنى لوزير البترول، حيث شارك فى إعداد العديد من الاعمال البحثية حول صناعة البترول والغاز، فضلا عن مشاركته ضمن فرق عمل مع بيوت خبرة دولية لاعداد دراسات حول مستقبل صناعة البترول فى مصر.

وفى بداية عام 2016 انتقل للعمل بالمكتب الفنى لرئيس الوزراء. وفي أبريل 2019عينه الدكتور مصطفي مدبولي مساعداً لرئيس مجلس الوزراء.

ويعد أسامة الجوهرى هو الأصغر سناً بين من تولوا رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منذ إنشائه. ويأتى تعيينه فى إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الدفع بالعناصر الشابة والواعدة لتولى مناصب مهمة، من أجل المساهمة فى تجديد الأفكار وتطوير الأداء، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتولى الكفاءات الشابة المناصب القيادية.