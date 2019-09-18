أحمد عمر هاشم: لو لنا دعوة مستجابة ندعوها للحاكم.. اللهم أنصر رئيسنا

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن أهل التصوف يعلمون جيدا أهمية الوطن فحب الوطن ودعم الدولة من الإيمان، فقد نزح أهل البيت لمصر وعاشوا وماتوا فيها، فالتصوف كان له أثر فى نشر العلوم الإسلامية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العام للتصوف، الذى تنظمه المشيخة العامة للطرق الصوفية، بحضور الآلاف من مريدى الطرق، لدعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى وللتأكيد على الثبات فى مواجهة هؤلاء، إننا نرى بعض بقاع أرضنا العربية أصابها الإرهاب وبعضها أصابها التقسيم والضياع، ونعلنها صريحة باسم التصوف لو كانت لنا دعوة مستجابة لدعوناها للحاكم، فكانت مصر ستضيع من أيدينا ووقف الرئيس ضد تلك المخططات التى تهدف لتقسيم مصر فندعوا الله لرئيسنا أن ينصره على أعدائه، ونقول لقواتنا المسلحة الله معكم ونحن معكم ونقول لقائد المسيرة سير على بركة الله.