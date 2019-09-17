5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

كتب أحمد حسنى





ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ماسح أحذية يستقطب المواطنين بمنطقة وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية مقابل المال.

"اليوم السابع" يكشف فى النقاط التالية أبرز المعلومات عن عصابة تجارة الأعضاء.

1- المتهم يعترف المتهم: "كنت أعمل فى التسول بمنطقة وسط البلد ووافقت على العمل مع عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية".

2- التحقيقات تكشف استغلال المتهم لحاجة العمال والبائعين للمال لبيع أعضائهم.

3- المتهم يجبر ضحاياه على توقيع إيصالات أمانة لعد فضحه بعد إجراء العمليات المشبوهة.

4- العمليات تجرى داخل شقة بمنطقة النهضة فى السلام.

5- قوات الأمن تضبط المتهم وأعضاء العصابة قبل إجراء عملية جديدة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم الأول "ماسح الأحذية" (مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، سبق اتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" أخرهم قضية "تسول"، واعترف بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.