5 تواريخ هامة مرتبطة بواقعة "اغتيال مدير أمن الإسكندرية".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 11 متهما بينهم عدد من قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ "24 مارس 2018"، عناصر حسم يضعون عبوة مفخخة داخل سيارة فى طريق مرور اللواء مصطفى النمر بشارع المعسكر الرومانى.

2 ـ "20 مارس 2019"، النائب العام يحيل قررت 11 متهمًا إلى جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

3 ــ "18 مايو 2019" محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 11 يونيو 2019 ، لنظر محاكمة المتهمين.

4 ـ "4 أغسطس 2019"، المحكمة تعرض أحراز تضم فيديوهات للمتهم معتز مصطفى يعترف بوضع العبوة الناسفة فى طريق موكب مدير أمن الاسكندرية.

5 ـ "15 سبتمبر 2019"، الجنايات تستمع لأقوال مجرى التحريات فى الدعوى.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، القتل العند لاثنين، والشروع فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.