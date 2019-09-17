4 عادات غير صحية تدمر جسمك.. أبرزها سماعات الأذن اللاسلكية

كتب بيتر إبراهيم

نعلم جميعًا أن هناك العديد من الأشياء سيئة لصحتنا مثل التدخين وشرب الكحول والإفراط في تناول الأطعمة الدهنية لكنها لا تتوقف عند هذا الحد.

وفى هذا السياق، قدم فريق من العلماء 4 أشياء أخرى يمكن أن تدمر صحتنا، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews وتشمل:

ارتداء سماعات الأذن اللاسلكية



قال أخصائي السمع بريان تايلور: إن "Airpods" والأجهزة المشابهة مصممة لتناسب أذنيك بشكل مريح ، ولكنها قد تزيد من احتمال الإصابة بالعدوى، وقد تزيد أيضًا من خطر فقد السمع.

استنشاق البنزين فى محطات الوقود



لا يمكنك تجنب الاضطرار خلال ملء سيارتك بالبنزين، ولكن كلما قضيت وقتًا أطول في محطات الوقود ، زاد الضرر على الحمض النووى فى الرئتين.

الأكل في وقت متأخر من الليل



تشير الأبحاث إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يكون ضارًا بصحتك، وأحد الأسباب هو أنه قد يتداخل مع نومك ، لأن الوجبات التي تحدث في وقت متأخر من الليل قد تؤدي إلى عسر الهضم.

ارتداء النظارات الشمسية الرخيصة



قد تعتقد أنك أحرزت الكثير من خلال شراء النظارات الشمسية التي تبدو تمامًا مثل ماركات المصممين بجزء بسيط من السعر ، ولكن هذا قد لا يوفر لك الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية.