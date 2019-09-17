سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

4 عادات غير صحية تدمر جسمك.. أبرزها سماعات الأذن اللاسلكية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:00 م
4 عادات غير صحية تدمر جسمك.. أبرزها سماعات الأذن اللاسلكية ارتداء سماعات الأذن اللاسلكية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعلم جميعًا أن هناك العديد من الأشياء سيئة لصحتنا مثل التدخين وشرب الكحول والإفراط في تناول الأطعمة الدهنية لكنها لا تتوقف عند هذا الحد.

وفى هذا السياق، قدم فريق من العلماء 4 أشياء أخرى يمكن أن تدمر صحتنا، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews وتشمل:

 

ارتداء سماعات الأذن اللاسلكية
 

قال أخصائي السمع بريان تايلور: إن "Airpods" والأجهزة المشابهة مصممة لتناسب أذنيك بشكل مريح ، ولكنها قد تزيد من احتمال الإصابة بالعدوى، وقد تزيد أيضًا من خطر فقد السمع.

 

استنشاق البنزين فى محطات الوقود
 

لا يمكنك تجنب الاضطرار خلال ملء سيارتك بالبنزين، ولكن كلما قضيت وقتًا أطول في محطات الوقود ، زاد الضرر على الحمض النووى فى الرئتين.

 

الأكل في وقت متأخر من الليل
 

تشير الأبحاث إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يكون ضارًا بصحتك، وأحد الأسباب هو أنه قد يتداخل مع نومك ، لأن الوجبات التي تحدث في وقت متأخر من الليل قد تؤدي إلى عسر الهضم.

 

ارتداء النظارات الشمسية الرخيصة
 

قد تعتقد أنك أحرزت الكثير من خلال شراء النظارات الشمسية التي تبدو تمامًا مثل ماركات المصممين بجزء بسيط من السعر ، ولكن هذا قد لا يوفر لك الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية.


اضرار سماعات الأذن اللاسلكية

سماعات الاذن

عادات صحية خاطئة

اضرار الاكل فى وقت متأخر ليلاً

النظارات الشمسية

استنشاق البنزين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة