4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

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منذ ثورة 30 يونيو، وإسقاط حكم الإخوان، وإدراجها على قوائم الإرهاب من قبل الرباعى العربى، "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، وتبتكر الجماعة الإرهابية وإعلامها طرق كثيرة لبث الأكاذيب ونشر الشائعات ضد الدولة المصرية.

لخص المستشار عماد أبو هاشم، القاضى المنشق عن الجماعة الإرهابية، والعائد مؤخرا عن من تركيا، 4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الأكاذيب ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى ترويج الشائعات، وجاءت هذه الخطوات التى لخصها "هاشم" فى 4 خطوات وهى كالتالى:

1- اقتطاع عباراتٍ قالها مسئولٌ ـ مثلًا ـ عن سياقها التي قيلت فيه بحيث تخرج عن المعنى الذى أريد بها فى سياق آخر.

2- التقاط صورٍ من زوايا خاصةٍ على نحوٍ يوهم الرائى بغير حقيقة الواقع.

3- استعمال صورٍ قديمةٍ للاستشهاد بها في وقائع لا تمت لها بصلةٍ، أو باستخدام التقنيات الحديثة لعرضها فى مواقف توهم تسيء لأصحابها.

4- تركيب الصور والمشاهد على أماكن غير التى كانت فيه، لإيهام المواطنين بأن المسئولين يعيشون فى رفاهية فائقة.