سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:30 ص
4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم المستشار عماد أبو هاشم
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ ثورة 30 يونيو، وإسقاط حكم الإخوان، وإدراجها على قوائم الإرهاب من قبل الرباعى العربى، "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، وتبتكر الجماعة الإرهابية وإعلامها طرق كثيرة لبث الأكاذيب ونشر الشائعات ضد الدولة المصرية.

لخص المستشار عماد أبو هاشم، القاضى المنشق عن الجماعة الإرهابية، والعائد مؤخرا عن من تركيا، 4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الأكاذيب ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى ترويج الشائعات، وجاءت هذه الخطوات التى لخصها "هاشم" فى 4 خطوات وهى كالتالى:

1- اقتطاع عباراتٍ قالها مسئولٌ ـ مثلًا ـ عن سياقها التي قيلت فيه بحيث تخرج عن المعنى الذى أريد بها فى سياق آخر.

2- التقاط صورٍ من زوايا خاصةٍ على نحوٍ يوهم الرائى بغير حقيقة الواقع. 

3- استعمال صورٍ قديمةٍ للاستشهاد بها في وقائع لا تمت لها بصلةٍ، أو باستخدام التقنيات الحديثة لعرضها فى مواقف توهم تسيء لأصحابها.

4- تركيب الصور والمشاهد على أماكن غير التى كانت فيه، لإيهام المواطنين بأن المسئولين يعيشون فى رفاهية فائقة.

 


الإخوان

الاكاذيب

الشائعات

الجماعة الإرهابية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد كل إنجاز خيانة.. الإخوان الإرهابية ترد على الإنجازات بالتفجيرات.. الشائعات والأكاذيب سلاح كتائب الجماعة الإلكترونية لإفساد فرحة الشعب.. والمصريون يرددون: "دعك منهم فالكلاب تعوى والقافلة تسير".. فيديو جراف

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:00 ص

سمير فرج: نشر الشائعات لإسقاط الدول أهم أدوات حروب الجيل الرابع

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:06 م

دار الإفتاء تواجه الشائعات والأخبار الكاذبة بـفيديو "موشن جرافيك"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:07 م

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:47 م

نواب يشيدون بمؤتمرات الشباب: ثقتنا فى الرئيس والجيش مطلقة ولن تتأثر بالشائعات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:08 م

مؤتمر الشباب ينسف الشائعات ويوضح الحقائق.. الجلسات تبرز الاهتمام بالشباب والقناعة بمطالبهم.. كشف مخططات حروب الجيل الرابع يحبط محاولات هدم الدولة.. ونواب: تقييم تجربة مكافحة الإرهاب يؤكد على خطورة الظاهرة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

هل يكره يهود الحريديم المرأة؟.. فيديو لحفل زفاف يكشف الحكاية

هل يكره يهود الحريديم المرأة؟.. فيديو لحفل زفاف يكشف الحكاية

"إزاى تختار البنك إللى تتعامل معاه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تختار البنك إللى تتعامل معاه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب"

غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب"

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة