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39 مركز تصويت بالإمارات و 118 فى الخارج للمشاركة بانتخابات المجلس الوطنى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:46 م
39 مركز تصويت بالإمارات و 118 فى الخارج للمشاركة بانتخابات المجلس الوطنى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى
محمد عبد المجيد

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، مقار المراكز الانتخابية داخل الدولة وخارجها، مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 خلال فترة التصويت التى تم الإعلان عنها فى الجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى.
 
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، تضم قائمة المراكز الانتخابية المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيس الموافق 5 أكتوبر المقبل، 39 مركزاً داخل الدولة، كاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة طوال فترة الاقتراع فى يوم الانتخابات الرئيس، فيما تفتح تسعة منها أبوابها خلال فترة التصويت المبكر، بالإضافة إلى 118 مركزاً فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم، والقيام بدورهم فى المشاركة فى هذا الواجب الوطنى.
 
وأكد وكيل وزارة الدولة لشئون المجلس الوطنى الاتحادى، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات طارق هلال لوتاه، أن المراكز الانتخابية تم توزيعها بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم، مبيناً أن جميع المراكز الانتخابية مجهزة لاستيعاب أعداد كبيره تتناسب مع عدد الهيئات الانتخابية.
 
وقال: التوزيع المدروس للمراكز الانتخابية راعت فيه اللجنة عوامل حيوية مثل أماكن توزّع الهيئات الانتخابية جغرافياً، وتلبية متطلبات التصميم القياسى المعتمد للمراكز الانتخابية، وتوفر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة لتحقيق كافة معايير نجاح العملية الانتخابية.
 
ووفقاً للجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، تكون فترة التصويت خارج الدولة يومى 22 و23 سبتمبر الجارى، وذلك خلال فترة (من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساء بحسب التوقيت المحلى للمدينة التى يتواجد فيها المركز الانتخابى)، حيث يمكن لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة التصويت لممثليهم فى المراكز الانتخابية التى تم إنشاؤها فى السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات، ويمكن التعرف على هذه المراكز وأماكن تواجدها خارج الدولة من خلال الموقع الإلكترونى للجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية والتعاون الدولى.
 
وتعقب فترة التصويت خارج الإمارات، فترة التصويت المبكر التى تتيح للناخبين المتواجدين داخل الدولة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم مبكراً الاقتراع من يوم الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه، فى 9 مراكز منتشرة فى جميع إمارات الدولة وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساء لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 8 ساعات كاملة فى اليوم الواحد.
 

الامارات

انتخابات الامارات

المجلس الوطنى الاتحادى

انتخابات الوطنى الاتحادى

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