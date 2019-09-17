3 قضايا تنظرها دوائر الإرهاب اليوم.. أبرزها مرافعة دفاع 215 متهما بكتائب حلوان

كتب إيهاب المهندس

تنظر دوائر الإرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، العديد من الجلسات الهامة، ولعل أبرزها مرافعة دفاع المتهمين بقضية كتائب حلوان.

"أحداث مسجد الفتح"



تستمع الدائرة 21 إرهاب، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

"كتائب حلوان"



تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"



تستمع المحكمة المختصة لمرافعة الدفاع فى محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.