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27 دولة أفريقية تشارك فى مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بأسوان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:46 ص
27 دولة أفريقية تشارك فى مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بأسوان إجتماع برئاسة اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تستضيف مدينة أسوان، خلال شهر أكتوبر المقبل، مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 11 معلومة عن المهرجان:

1- يقام المهرجان خلال الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر المقبل.

2- تستضيف أسوان الدورة الرابعة للمهرجان.

3- يقام المهرجان تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والآثار ، بالإضافة إلى محافظة أسوان.

4- يهدف إلى دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية على الصعيدين الثقافى والسياحى.

5- يشارك فيه 27 دولة من أفريقيا والصين وأمريكا وإيطاليا.

6- تقدم فيه 17 فرقة فنون شعبية وغنائية فنونها الاستعراضية الفلكلورية.

7- يشارك فى المهرجان أيضاً الأفلام والفنون التشكيلية والحرف اليدوية.

8- يشارك أيضاً بالمهرجان أطفال مستشفى 57357 وأطفال ذوى القدرات الخاصة تفعيلاً لدمجهم فنياً ومجتمعياً.

9- ينظم أيضاً بالمهرجان سوق يومى للحرف اليدوية والتراثية طوال فترة إقامة المهرجان.

10- يقام حفل الافتتاح من معابد فيلة.

11- يشهد المهرجان تنوع بيئى للمواقع بأسوان، ويشمل: معابد فيله ثم قرية غرب سهيل وجمعيتى منشية النوبة والشيخ صالح ومتحف النوبة وجزيرة سهيل ومسرح فوزى فوزى الصيفى، وأيضاً مركز ثقافة حسن فخر الدين بمركز نصر النوبة وبيت ثقافة وادى كركر ومستشفى مجدى يعقوب لأمراض القلب، وأخيراً تنظيم كرنفال ختامى للفرق المشاركة بالسوق السياحى بكورنيش النيل.

 

 


مهرجان الفنون والفلكلور الافروصينى

اسوان

الصين

السياحة

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