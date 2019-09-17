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1913 طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:42 م
1913 طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن فتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 .

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية حتى الآن بلغ 1913 طلب، موزعاً كالأتى "148 طلب بمركز الزقازيق، 10 بحى أول ، 119 بمنيا القمح، 98 بأبو حماد، 156 بديرب نجم ، 394 طلب بههيا ، 189 ببلبيس، 24 بفاقوس ، 166 بأبو كبير ، 72 طلب بالحسينية ، 189 طلب بالإبراهيمية ، 169 طلب بكفر صقر ، 32 طلب بأولاد صقر ، 95 طلب بمشتول السوق ، 2 طلب بالقنايات، 16 بالقرين، 9 بصان الحجر، 9  بحى ثان ، 16 طلب بمنشأة أبو عمر".

وقال محافظ الشرقية، فى بيان له، إلى تزايد أعداد المتقدمين، لافتاً إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون، ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.

يذكر أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبه للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها، تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

 

 


الشرقية

طلبات التصالح وتقنين الوضع

تعديات على الاراضى الزراعية

محافظ الشرقية

اراضى املاك الدولة

البناء المخالف

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