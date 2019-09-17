16مليون مشاهدة لحملة وزارة الهجرة لتشجيع المصريين للتعبير عن حبهم لبلدهم

كتبت هبة السيد

قال هاني كامل ، مدير عمليات المحتوى بشركة TikTok بشمال أفريقيا وهي شبكة متخصصة بمقاطع الفيديو الموسيقية، إن الشركة لديها ثقة كبيرة بالإمكانيات التي يتمتع بها السوق المصري من خلال سرد ثلاثة تحديات ناجحة بشكل كبير ، أحدثت تأثيرًا في جميع أنحاء البلاد ، أولها إطلاق No_Place_Like_Egypt # الشهر الماضي بالشراكة مع وزارة الهجرة ، لتشجيع جميع المصريين على التعبير عن حبهم لوطنهم، ولقد حصلت الحملة على 16.8 مليون مشاهدة في ثمانية أيام وتضم أكثر من 2000 فيديو.

وأوضح كامل ، فى تصريحات صحفية ، أن التحدي الثانى كان بمثابة فرصة للتصويت على أفضل مقاطع فيديو كرة القدم ، بمشاركة أكثر من 85.4 ألف عضو وعروض 4.8 مليون فيديو ، أما التحدى الثالث تمثل فى أن مصر كانت واحدة من بين أكثر من 100 دولة تم تضمينها فى حملة كجزء من مبادرة عالمية TikTok Travel، التي شهدت مشاركة المستخدمين لأكثر من 400000 فيديو مكونة من لحظات السفر الممتعة التي تلقت ما مجموعه 1.7 مليار مشاهدة.

ويتواجد TikTok في 150 سوقًا ويتوافر بـ 75 لغة، ويعد مكانًا للتعبير الإبداعي يهدف إلى إلهام وإثراء حياة المستخدمين بتجربة حقيقية وإيجابية.