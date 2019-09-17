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1187 طالب أنهوا أعمال امتحانات الدراسات العليا بتجارة سوهاج

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:17 م
1187 طالب أنهوا أعمال امتحانات الدراسات العليا بتجارة سوهاج جانب من الامتحانات
سوهاج محمود مقبول

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انهت كلية التجارة بجامعة سوهاج، أعمال امتحانات الدراسات العليا، والتى خاضها 1187 طالب وطالبة واستمرت لمدة 15 يوم، حيث تفقد الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، سير انتهاء الامتحانات فى عدد من اللجان بالحرم الجامعى الجديد، يرافقه الدكتور ممدوح الرشيدى عميد الكلية، والدكتور محمد السيد الصغير وكيل الكلية لشئون طلاب.

 

 وأضح نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، أن جميع الطلاب أدوا الامتحانات على مدار 15 يوم وسط بيئة مناسبة، حيث تم توفير الخدمات الطبية والمياه والتهوية المناسبة، وتطبيق الإجراءات القانونية فى حالات الغش أو إثارة الشغب خلال عقد اللجان، إضافة لمنع حمل الهواتف الذكية داخل مقار تلك اللجان.

 

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح الرشيدى، إن الطلاب تم توزيعهم على 21 لجنة، موضحاً أن عملية التصحيح تتم أول بأول ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية فى الأول من أكتوبر القادم، مشيراً إلى أن الاختبارات عقدت بمدرجات الكلية وقاعات أسفل مبنى المدرجات وشملت عدة مراحل منها تمهيدى الماجستير وتأهيلى الدكتوراه والدبلومات بأنواعها.

 


سوهاج

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

الدرسات العليا

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