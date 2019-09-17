102 عام على ميلاد الشيخ محمود خليل الحصرى مكتشف تحريف الصهاينة للقرآن

كتب على عبد الرحمن

102 عامًا مضت على ميلاد أصغر طفل حفظ القرآن الكريم، وأول من التحق بمسابقة الإذاعة المصرية، وأول من أول من وثق القرآن الكريم صوتاً في العالم وأسس إذاعة القرآن الكريم وظلت الإذاعة تفتتح برامجها بصوته منفردا سنوات طويلة، إنه القارئ الشيخ محمود خليل الحصرى.

ميلاد الشيخ محمود خليل الحصرى



ولد الشيخ محمود خليل الحصرى فى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر من عام 1917 بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية، حفظ القرآن وأتم تجويده وهو في الثامنه من عمره، ثم التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر وأخذ شهاداته في علوم القراءات.



الشيخ محمود خليل الحصرى رئيس اتحاد قراء العالم

في عام 1960 عين شيخ عموم المقارئ المصرية ، ثم خبيرًا بمجمع البحوث الاسلامية ورئيساً للجنة تصحيح المصاحف ومستشارا لشئون القرآن بوزارة الأوقاف.

ويذكر الموقع الالكترونى لجمعية الحصرى، فى سرده لسيرة الشيخ الراحل، أنه أثناء زيارته لدولة الكويت عثر على مصاحف قام اليهود بتحريفها وتصدى لألاعيب الصهاينة وأحبط مخططهم، وفى عام 1961 كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم براوية حفص عن عاصم، ثم سجل القرآن برواياته المختلفة ومنها:"رواية ورش، وقالون الجورى، والمصحف المعلم وافتتحت إذاعة القرآن الكريم بثها الإذاعي بتلاوته وظلت تقتصر على صوته منفردا حوالى 10 سنوات.



102 عام على ميلاد الشيخ محمود خليل الحصرى

الشيخ محمود خليل الحصرى رئيساً لاتحاد قراء العالم



فى عام 1967 انتخب الشيخ محمود خليل الحصرى، رئيساً لإتحاد قراء العالم، وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم، وطاف القارات الخمس لنشر القراءات الصحيحة للقرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم، وعلى يديه قام العديد من الأجانب بإشهار إسلامهم.



الشيخ محمود خليل الحصرى

توفى الشيخ محمود خليل الحصرى، يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 1980، وأوصى قبل وفاته بأن تخصص ثلث تركته للإنفاق على مشروعات البر والخير بعد أن شيد مسجدين ومعهد أزهرى.