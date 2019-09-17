سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد البحرين: المملكة تدعم كافة الجهود الدولية الساعية لتعزيز الاستقرار

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:56 ص
ولى عهد البحرين: المملكة تدعم كافة الجهود الدولية الساعية لتعزيز الاستقرار ولى عهد البحرين
واشنطن- المنامة (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ولى عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن المملكة ستظل داعما رئيسيا لكافة الجهود الدولية الساعية إلى تعزيز التنمية والاستقرار عبر مشاركاتها الفاعلة فى مختلف التحالفات الدولية والإقليمية التى من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى الدور الاستراتيجى والحيوى الذى تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فى حفظ أمن واستقرار المنطقة، منوها بالدور الذى تضطلع به المملكة من خلال العمل المشترك مع الدول الحليفة لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة فى المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب له فى البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث بحث الجانبان مسار العلاقات البحرينية الأمريكية وسبل تطويرها على مختلف المستويات، ومناقشة مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشدد ولى عهد البحرين على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وفتح مزيدٍ من الآفاق فى مجالاتها المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة، منوها إلى الاهتمام باستمرار هذا التعاون نحو آفاق جديدة تعزز هذه العلاقات على الأصعدة الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية والدفاعية.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكى عمق العلاقات المتينة بين البلدين فى المجالات المختلفة وبخاصة العسكرية والاقتصادية والتجارية منها، معربا عن التطلع المشترك نحو مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

 


ولى عهد البحرين

البحرين

امريكا

زياره ولى عهد البحرين لامريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة